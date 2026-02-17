Все новости Уфы и Башкортостана
Снег с крыши убил пенсионерку в Башкирии

21:14, 17 фев 2026

Нестабильная погода в Башкирии привела к трагедии. Сегодня в Калтасинском районе с крыши частного дома сошла снежная масса и насмерть придавила 71-летнюю женщину. Об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

По его словам, за двое суток в регионе произошло несколько ЧП — одно оказалось смертельным. Министр призвал жителей держаться подальше от зданий со скатными кровлями, не ставить машины в зонах обрушения и обходить огороженные участки. Также просит не носить наушники — они мешают расслышать шум падающего снега.

