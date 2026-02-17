Снег с крыши убил пенсионерку в Башкирии
21:14, 17 фев 2026
Нестабильная погода в Башкирии привела к трагедии. Сегодня в Калтасинском районе с крыши частного дома сошла снежная масса и насмерть придавила 71-летнюю женщину. Об этом сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.
По его словам, за двое суток в регионе произошло несколько ЧП — одно оказалось смертельным. Министр призвал жителей держаться подальше от зданий со скатными кровлями, не ставить машины в зонах обрушения и обходить огороженные участки. Также просит не носить наушники — они мешают расслышать шум падающего снега.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе возбудили дело после падения снега на 16-летнюю девушку
Происшествия в Башкирии
В башкирском Нефтекамске врачи борются за жизни двоих детей
Происшествия в Башкирии
В Альшеевском районе Башкирии прошелся ураган, который сорвал крыши с домов
Происшествия в Башкирии
Жители Уфы пострадали из-за падения льда и снега с многоэтажек