Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Три борта не смогли приземлиться в Уфе и ушли на запасные аэродромы

Три борта не смогли приземлиться в Уфе и ушли на запасные аэродромы

21:18, 17 фев 2026

Аэропорт Уфы 17 февраля временно прекратил принимать воздушные суда. Три самолёта, летевших в столицу Башкирии, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. В Росавиации сообщили, что экипажи, диспетчерские службы и наземный персонал отработали штатно — безопасность пассажиров была полностью обеспечена.

Параллельно Приволжская транспортная прокуратура поставила на контроль обстановку сразу в нескольких аэропортах — Казани, Набережных Челнов, Уфы и Чебоксар. Во всех четырёх авиаузлах фиксировались задержки вылетов. Транспортные прокуроры выехали на места, чтобы проследить за соблюдением прав пассажиров. В первую очередь проверяют, своевременно ли людям предоставляют всё положенное по авиационным правилам — питание, размещение и информирование.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Рейс из Уфы в Сочи совершил полет на низком эшелоне из-за неполадок

Читайте также:

Рейс из Уфы в Сочи совершил полет на низком эшелоне из-за неполадок
Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
Читайте также

В аэропортах России изменят правила для пассажиров с инвалидностью
Общество в Башкирии
В аэропортах России изменят правила для пассажиров с инвалидностью
Силовики устроили облаву на должников в аэропорту Уфы
Человек и закон в Башкирии
Силовики устроили облаву на должников в аэропорту Уфы
Пять рейсов в Москву отменены, ещё семь бортов вынужденно сели в Уфе
Происшествия в Башкирии
Пять рейсов в Москву отменены, ещё семь бортов вынужденно сели в Уфе
Из-за происшествия с АН-12 рейс из Уфы вернули обратно
Происшествия в Башкирии
Из-за происшествия с АН-12 рейс из Уфы вернули обратно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен