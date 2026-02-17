Три борта не смогли приземлиться в Уфе и ушли на запасные аэродромы

21:18, 17 фев 2026

Аэропорт Уфы 17 февраля временно прекратил принимать воздушные суда. Три самолёта, летевших в столицу Башкирии, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. В Росавиации сообщили, что экипажи, диспетчерские службы и наземный персонал отработали штатно — безопасность пассажиров была полностью обеспечена.

Параллельно Приволжская транспортная прокуратура поставила на контроль обстановку сразу в нескольких аэропортах — Казани, Набережных Челнов, Уфы и Чебоксар. Во всех четырёх авиаузлах фиксировались задержки вылетов. Транспортные прокуроры выехали на места, чтобы проследить за соблюдением прав пассажиров. В первую очередь проверяют, своевременно ли людям предоставляют всё положенное по авиационным правилам — питание, размещение и информирование.

Автор: Семен Подгорный