На трассе М-7 в Башкирии столкнулись автобус НефАЗ и Skoda Octavia

21:30, 17 фев 2026

Утром 17 февраля на 7-м километре трассы М-7 «Волга» в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП — рейсовый «НефАЗ» столкнулся со «Шкодой Октавией».

По данным ГАИ республики, автобус двигался без пассажиров, поэтому никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте работают инспекторы ДПС и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ РБ / телеграм
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе дтп в Уфимском районе
