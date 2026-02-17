На трассе М-7 в Башкирии столкнулись автобус НефАЗ и Skoda Octavia
21:30, 17 фев 2026
Утром 17 февраля на 7-м километре трассы М-7 «Волга» в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП — рейсовый «НефАЗ» столкнулся со «Шкодой Октавией».
По данным ГАИ республики, автобус двигался без пассажиров, поэтому никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте работают инспекторы ДПС и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ РБ / телеграм
