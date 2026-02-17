На трассе М-7 в Башкирии столкнулись автобус НефАЗ и Skoda Octavia

21:30, 17 фев 2026

Утром 17 февраля на 7-м километре трассы М-7 «Волга» в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП — рейсовый «НефАЗ» столкнулся со «Шкодой Октавией».

По данным ГАИ республики, автобус двигался без пассажиров, поэтому никто не пострадал. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте работают инспекторы ДПС и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Суд закрыл дело о гибели 5 человек в ДТП с грузовиком под Уфой

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ РБ / телеграм