В Уфе студент получил условный срок за смертельное ДТП на переходе

21:35, 17 фев 2026

В Уфе вынесен приговор по делу о страшном ДТП, которое произошло вечером 1 октября 2025 года на улице Комарова. 20-летний водитель «Лада Приора» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с маленькой дочерью. 40-летняя мать погибла, девочка получила серьёзные травмы. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан.

Что известно о трагедии

Мать с дочкой возвращались с подготовительных занятий и переходили дорогу по пешеходному переходу. Женщина в последнее мгновение заметила двигавшийся на них автомобиль и закрыла ребёнка своим телом, приняв на себя основной удар. От падения она получила смертельную черепно-мозговую травму. У девочки врачи диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. На месте аварии ребёнок плакал и звал маму. Отец девочки скончался несколькими годами ранее — после гибели матери она осталась сиротой.

Какой приговор вынес суд

Молодого человека признали виновным и назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, ему запрещено управлять любыми видами транспорта в течение двух лет. Суд принял во внимание полное признание вины, раскаяние, добровольное возмещение морального вреда и отсутствие претензий со стороны представителя потерпевшей.

Прокуратура не согласна

Региональная прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и намерена обжаловать его в апелляционной инстанции. Подробности позиции надзорного ведомства пока не раскрываются.

Что известно о водителе

По имеющимся данным, виновник аварии — студент колледжа, подрабатывавший курьером. Ранее за ним числились три оплаченных штрафа: за непристёгнутый ремень безопасности, нарушение правил страхования и неправильно установленный государственный номерной знак. На месте ДТП он заявил сотрудникам ГАИ, что не заметил пешеходов и попытался свернуть в сторону магазина, чтобы избежать столкновения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ РБ / телеграм
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа суд
