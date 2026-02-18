Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии 24-летняя девушка погибла в ДТП с грузовиком на трассе М5

21:49, 18 фев 2026

В Башкирии в ночь на 17 февраля на трассе М5 «Урал» произошло смертельное ДТП — погибла 24-летняя Лиана из Альшеевского района. Об обстоятельствах трагедии сообщает «КП-Уфа».

Поздним вечером Лиана отвезла мужа в аэропорт на ночной рейс и отправилась домой на своей «Ладе Гранта». Погодные условия в ту ночь были крайне тяжёлыми — сильный ветер, метель, практически нулевая видимость из-за снегопада. Госавтоинспекция Башкирии ещё до аварии закрыла этот участок М5 для автобусов и большегрузов.

На 1349-м километре трассы автомобиль Лианы занесло, и он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало. Шансов выжить у девушки не оставалось. При этом остаётся открытым вопрос, каким образом большегруз находился на трассе, если движение для грузового транспорта было ограничено.

До 25-летия девушке оставалась ровно неделя — день рождения приходился на 23 февраля. Лиана работала в страховой компании, где была самой молодой в коллективе. В социальных сетях она рассказывала о своей работе и делилась историями о том, как помогала людям оперативно получать выплаты после несчастных случаев и аварий. Горькая ирония — сама она стала жертвой ДТП.

Коллега Лианы рассказала, что в пятницу планировала вручить ей награду за отличную работу. Вместо этого сотрудники собирают деньги на похороны.

«Все в шоке, все плачем. Ты оставила после себя больше, чем оставляет большинство», — написала она.

«Ладу Гранту», попавшую в роковую аварию, Лиана приобрела совсем недавно — в ноябре 2025 года, пересев со старой «девятки». Покупку она радостно отметила в соцсетях, подписав фотографию машины: «Добро пожаловать в семью, малышка».

Вместе с мужем Лиана растила сына, которому в конце февраля исполнится всего один год. Теперь малыш останется без мамы.

Особенно тяжело трагедию переживает отец Лианы. Он растил дочь один — жену потерял из-за болезни, когда девочка была ещё совсем маленькой. Лиана была его единственным ребёнком. Знакомые семьи вспоминают её как целеустремлённую, терпеливую и светлую девушку.

Прощание с Лианой состоялось 18 февраля в деревне Гайны Альшеевского района Башкирии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети / ГАИ РБ
