В Башкирии электросварщик получил тяжелые травмы после падения с высоты

21:44, 19 фев 2026

Электросварщик компании «Ардекс» сорвался с лестницы на промобъекте в Стерлитамаке и получил тяжёлую травму. Обстоятельства выясняет Гострудинспекция.

59-летний сварщик 13 февраля закончил замену деталей на технологической эстакаде и начал спускаться по приставной металлической лестнице. Мужчина оступился и упал примерно с четырёх метров прямо в снег. Несмотря на сугроб, травмы оказались тяжёлыми — пострадавшего увезла скорая. Сейчас он в больнице.

Глава Гострудинспекции в Башкирии Татьяна Астрелина заявила, что точные причины ЧП установят в ходе расследования. Проверка на предприятии уже идёт.

Автор: Семен Подгорный