В Уфе 18-летний мошенник похитил букеты цветов на 130 тысяч рублей

21:33, 20 фев 2026

В Уфе полиция задержала 18-летнего местного жителя, который придумал схему хищения букетов из цветочных магазинов и служб доставки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Уфе.

Молодой человек действовал хитро — оформлял заказ, имитировал онлайн-перевод и предъявлял продавцам фиктивный чек, сгенерированный через специальное приложение. Пока сотрудники ждали зачисления средств, он спокойно забирал товар и уходил. В одном из случаев он подменил часть полученных цветов. Похищенные букеты уфимец сбывал случайным прохожим на улице.

Раскрыть аферу удалось после обращений работников нескольких точек — по описаниям стало ясно, что действует один человек. Полицейские установили его личность и задержали. На допросе он полностью признал вину и раскрыл детали схемы. Выяснилось, что тем же способом он подменял вещи в магазинах одежды — примерял новое, а оставлял старое.

Всего доказана причастность задержанного к четырём эпизодам. Общий ущерб превысил 130 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УМВД по Уфе / телеграм