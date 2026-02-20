В Уфе подросток без прав сел за руль — родители в это время были за границей

21:38, 20 фев 2026

Инспекторы ГИБДД Уфы остановили «ВАЗ-21074» — за рулём оказался подросток. Ни водительских прав, ни удостоверения у парня не было. Выяснилось, что законные представители несовершеннолетнего сейчас находятся за пределами страны. На место вызвали инспектора по делам несовершеннолетних. При нём и двух понятых юного водителя отстранили от управления, а автомобиль отправили на спецстоянку.

На подростка завели административное дело за езду без прав — по этой статье штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Материалы уже передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Там решат не только вопрос со штрафом, но и возможную постановку парня на профилактический учёт. Случай не первый для столицы Башкортостана — подростки за рулём продолжают попадаться инспекторам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе сотрудники ГАИ задержали несовершеннолетнего водителя без прав

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ РБ / телеграм