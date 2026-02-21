Тело пенсионерки обнаружили после пожара в селе Толбазы в Башкирии
21:41, 21 фев 2026
Пожар в частном доме в Башкирии унёс жизнь 85-летней пенсионерки. Трагедия произошла днём в селе Толбазы Аургазинского района — на улице Лесной загорелся бревенчатый жилой дом. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Огонь тушили совместными усилиями сотрудники МЧС России и объектовая пожарная охрана. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело пожилой хозяйки дома. Сейчас на месте работают дознаватели и следственная группа — им предстоит установить точную причину произошедшего.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в частном доме погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в уничтоженном пожаром доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В ночном пожаре в башкирском Янауле погибла пожилая хозяйка дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сгорел частный дом, погибла женщина