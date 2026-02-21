Тело пенсионерки обнаружили после пожара в селе Толбазы в Башкирии

21:41, 21 фев 2026

Пожар в частном доме в Башкирии унёс жизнь 85-летней пенсионерки. Трагедия произошла днём в селе Толбазы Аургазинского района — на улице Лесной загорелся бревенчатый жилой дом. Об этом сообщают экстренные службы региона.

Огонь тушили совместными усилиями сотрудники МЧС России и объектовая пожарная охрана. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело пожилой хозяйки дома. Сейчас на месте работают дознаватели и следственная группа — им предстоит установить точную причину произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ