В Уфе мужчина ударил ножом сожительницу во время ссоры

22:12, 21 фев 2026

Житель Уфы набросился с ножом на гражданскую жену во время совместного застолья — женщину экстренно госпитализировали с тяжёлым ножевым ранением живота.

37-летний мужчина и его 44-летняя сожительница распивали спиртное в арендованной квартире в уфимском районе Инорс. В разгар вечера женщина затеяла конфликт — сначала пыталась разговорить сожителя, а после перешла к оскорблениям. Мужчина не выдержал и всадил ей нож в живот. Пострадавшую на скорой доставили в городскую больницу, откуда медики и сообщили в полицию.

Оперативники быстро задержали нападавшего — тот дал признательные показания и заявил о раскаянии. На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
