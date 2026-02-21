В Уфе мужчина ударил ножом сожительницу во время ссоры

22:12, 21 фев 2026

Житель Уфы набросился с ножом на гражданскую жену во время совместного застолья — женщину экстренно госпитализировали с тяжёлым ножевым ранением живота.

37-летний мужчина и его 44-летняя сожительница распивали спиртное в арендованной квартире в уфимском районе Инорс. В разгар вечера женщина затеяла конфликт — сначала пыталась разговорить сожителя, а после перешла к оскорблениям. Мужчина не выдержал и всадил ей нож в живот. Пострадавшую на скорой доставили в городскую больницу, откуда медики и сообщили в полицию.

Оперативники быстро задержали нападавшего — тот дал признательные показания и заявил о раскаянии. На него завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru