В Башкирии в ДТП на трассе М-5 погиб 21-летний тренер из Бавлов

В Туймазинском районе Башкирии вечером 17 февраля на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. По информации республиканской Госавтоинспекции, «Лада Нива» под управлением 21-летнего жителя города Бавлы выехала на полосу встречного движения на 1297-м километре дороги. Причины опасного манёвра на данный момент остаются невыясненными. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

На встречной полосе автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком КамАЗ. Удар оказался настолько сильным, что переднюю часть внедорожника полностью смяло, а кабину грузового автомобиля отбросило на обочину. Молодой водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи. По словам его знакомых, в тот роковой вечер парень направлялся из родного города в Уфу на учебную сессию. На следующий день, 18 февраля, у него был назначен экзамен в университете.

Погибшим оказался студент Эмиль А. из татарстанского города Бавлы, сообщает КП-Уфа. Молодого человека хорошо знали в родном городе — он пользовался уважением и любовью среди земляков. С раннего возраста Эмиль увлекался картингом и занимался в местном подростковом клубе «Пегас», где демонстрировал достойные результаты на соревнованиях. Однако вскоре он осознал, что его настоящее призвание связано не столько с личными победами на трассе, сколько с передачей опыта юному поколению гонщиков.

В свои 21 год Эмиль совмещал обучение в вузе с должностью тренера-педагога в том самом клубе «Пегас». По воспоминаниям друзей, он обладал редкой способностью увлечь подростков, повести их за собой искренне и честно. Юные спортсмены воспринимали его не просто как наставника, а как старшего товарища и образец для подражания. При этом родители воспитанников и коллеги высоко ценили его профессионализм, а также умение найти общий язык с самыми разными детьми.

Помимо тренерской деятельности, Эмиль вёл активную общественную жизнь в родном городе. Он являлся одним из самых деятельных участников городского Совета учащихся при Доме школьников, где его считали инициативным и неравнодушным человеком. На протяжении девяти лет молодой человек играл в театральном коллективе «Большая перемена», исполнив множество ролей на сцене. Также он регулярно участвовал в конкурсах, различных соревнованиях и выступал ведущим на концертных программах.

Перед новогодними праздниками Эмиль надевал костюм Деда Мороза и отправлялся в окрестные деревни, чтобы поздравить детей из малообеспеченных семей. Сотрудники Дома школьников вспоминают, что ни одно мероприятие учреждения не обходилось без его участия. Последний раз он навестил их незадолго до Нового года — они пили чай и с теплотой вспоминали совместные репетиции. Эта встреча, как оказалось, стала для них прощальной.

Все, кто был знаком с молодым человеком, отмечают его искреннюю доброту, воспитанность и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Эмиль относился к тем людям, кто никогда не остаётся в стороне от чужой беды. Гибель 21-летнего тренера стала тяжёлым ударом для его близких, воспитанников клуба «Пегас» и всего города Бавлы. Церемония прощания прошла 18 февраля в родном городе молодого человека. Проводить Эмиля в последний путь пришли сотни жителей.

