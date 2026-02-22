30 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала 2026 года

22:13, 22 фев 2026

С января 2026 года на территории республики произошло 620 техногенных возгораний. Такую статистику привёл Госкомитет по ЧС Башкирии.

Жертвами огня стали 30 человек. Ведомство призвало граждан строго придерживаться противопожарных норм.

Кроме того, жителям напомнили о недопустимости курения внутри помещений. Также специалисты рекомендовали регулярно проверять исправность электропроводки и бытовых приборов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ