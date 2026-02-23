В Стерлитамаке 17-летнего подростка нашли мёртвым в день исчезновения

21:55, 23 фев 2026

В башкирском Стерлитамаке 19 февраля завершились поиски 17-летнего подростка — молодого человека обнаружили мёртвым. Об исчезновении юноши сообщил поисковый отряд «Отклик».

Парень вышел из дома утром 19 февраля и направился в неизвестном направлении. Ориентировки на него появились в социальных сетях уже в первой половине дня: рост 180 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, одет полностью в чёрное — куртка, толстовка, джинсы. Столь оперативное распространение информации о пропаже указывало на серьёзность ситуации — обычно объявления о поиске людей этого возраста не публикуются так быстро без весомых оснований.

Источник, знакомый с ходом поисков, рассказал, что ранее подросток никогда не пропадал. При этом обстоятельства его исчезновения оставались неясными даже для самих поисковиков.

Волонтёры приступили к прочёсыванию города. Поздним вечером того же дня стало известно о трагическом исходе — тело юноши было обнаружено на реке. По предварительным данным, рассматривается версия о суициде.

Ранее молодой человек не давал поводов для беспокойства и не уходил из дома без предупреждения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь

Автор: Семен Подгорный

Фото: "Отклик"