В Стерлитамаке 17-летнего подростка нашли мёртвым в день исчезновения

21:55, 23 фев 2026

В башкирском Стерлитамаке 19 февраля завершились поиски 17-летнего подростка — молодого человека обнаружили мёртвым. Об исчезновении юноши сообщил поисковый отряд «Отклик».

Парень вышел из дома утром 19 февраля и направился в неизвестном направлении. Ориентировки на него появились в социальных сетях уже в первой половине дня: рост 180 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, одет полностью в чёрное — куртка, толстовка, джинсы. Столь оперативное распространение информации о пропаже указывало на серьёзность ситуации — обычно объявления о поиске людей этого возраста не публикуются так быстро без весомых оснований.

Источник, знакомый с ходом поисков, рассказал, что ранее подросток никогда не пропадал. При этом обстоятельства его исчезновения оставались неясными даже для самих поисковиков.

Волонтёры приступили к прочёсыванию города. Поздним вечером того же дня стало известно о трагическом исходе — тело юноши было обнаружено на реке. По предварительным данным, рассматривается версия о суициде.

Ранее молодой человек не давал поводов для беспокойства и не уходил из дома без предупреждения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный
Фото: "Отклик"
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке поиск
