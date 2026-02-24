Пенсионерка из Уфы зарезала сына из-за спора о продаже квартиры

22:01, 24 фев 2026

В Уфе суд вынес приговор пенсионерке, которая убила своего 47-летнего сына. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Башкортостан.

Преступление произошло 13 августа 2025 года в квартире на улице Апрельской. Мать и сын находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними вспыхнула ссора: мужчина хотел продать квартиру и перебраться в частный дом. Женщина была против. В ходе конфликта пенсионерка схватила кухонный нож и нанесла сыну не менее четырёх ударов в область груди и спины. Ранения оказались смертельными — мужчина погиб на месте.

Суд признал 68-летнюю жительницу Уфы виновной в убийстве и назначил ей шесть лет и два месяца лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

