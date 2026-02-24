Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пенсионерка из Уфы зарезала сына из-за спора о продаже квартиры

Пенсионерка из Уфы зарезала сына из-за спора о продаже квартиры

22:01, 24 фев 2026

В Уфе суд вынес приговор пенсионерке, которая убила своего 47-летнего сына. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Башкортостан.

Преступление произошло 13 августа 2025 года в квартире на улице Апрельской. Мать и сын находились в состоянии алкогольного опьянения. Между ними вспыхнула ссора: мужчина хотел продать квартиру и перебраться в частный дом. Женщина была против. В ходе конфликта пенсионерка схватила кухонный нож и нанесла сыну не менее четырёх ударов в область груди и спины. Ранения оказались смертельными — мужчина погиб на месте.

Суд признал 68-летнюю жительницу Уфы виновной в убийстве и назначил ей шесть лет и два месяца лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии 25-летний мужчина расправился с матерью и жил с останками в квартире

Читайте также:

В Башкирии 25-летний мужчина расправился с матерью и жил с останками в квартире
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа суд убийство
Читайте также

Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына
Человек и закон в Башкирии
Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына
Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство
В Уфе 68-летнюю пенсионерку арестовали по обвинению в убийстве сына
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 68-летнюю пенсионерку арестовали по обвинению в убийстве сына
Молодая мать из Белебеевского района Башкирии осуждена на 11 лет за попытку убийства своего полуторагодовалого сына
Человек и закон в Башкирии
Молодая мать из Белебеевского района Башкирии осуждена на 11 лет за попытку убийства своего полуторагодовалого сына


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен