Телефон спас уфимца от медведя: сноубордист выжил после схватки с хищником в горах Башкирии

22:09, 24 фев 2026

В минувшее воскресенье, 22 февраля, в Белорецком районе Башкирии медведь напал на сноубордиста. Тридцатилетний уфимец Дмитрий Лапицкий получил рваные раны руки и бедра, однако сумел выжить — в том числе благодаря мобильному телефону, который принял на себя удар когтей в области бедренной артерии. Об инциденте стало известно из рассказа самого пострадавшего изданию «КП-Уфа».

Спуск, который пошёл не по плану

Группа из десяти опытных фрирайдеров прибыла кататься в район экомаршрута Малый Ямантау на территории Южно-Уральского природного заповедника. Дмитрий Лапицкий — сноубордист с двенадцатилетним стажем, за плечами которого сотни спусков по неподготовленным склонам без подъёмников и туристической инфраструктуры. Этот маршрут был ему хорошо знаком.

Во время очередного спуска напарник Дмитрия не удержался на трассе и упал. Лапицкий начал двигаться к нему, чтобы помочь, и в этот момент навстречу выбежал медведь. По словам сноубордиста, зверь выглядел бодрым и активным — совсем не так, как можно было бы ожидать от животного в зимний период. Хищник резко бросился на человека.

Четыре секунды рукопашного боя

Схватка длилась считаные секунды. Дмитрий и медведь катались по снегу, а сноубордист кричал зверю прямо в ухо — он вспомнил, что громкий звук способен отпугнуть хищника. Напарник тоже не растерялся: поднялся на ноги и начал кричать со своей стороны.

Один из ударов когтями пришёлся по бедру — именно в то место, где в кармане лежал мобильный телефон. В этой зоне проходят крупные артерии, и повреждение любой из них могло привести к смертельной кровопотере. Однако корпус устройства принял часть удара на себя. Кроме того, Дмитрию удалось частично заползти под бревно, что тоже помогло защититься от когтей.

По словам пострадавшего, медведь в итоге отступил. Зверь развернулся и ушёл, хотя поблизости находились автомобильная дорога и экотропа, где были другие люди.

Эвакуация и лечение

Группа сноубордистов была подготовлена к экстренным ситуациям и поддерживала связь по рациям. Когда первый участник спустился к подножию горы и услышал в эфире слово «медведь», он немедленно организовал транспорт. На посту егерей Дмитрию наложили жгут на руку и посадили в автобус, который доставил его в больницу посёлка Инзер.

Врачи обработали рваные раны на руке и бедре и наложили швы. От госпитализации Лапицкий отказался, заявив, что травмы оказались не настолько серьёзными. Сейчас он уже находится дома в Уфе, ежедневно посещает перевязки, ему устанавливают дренаж в ноге и проводят курс прививок от бешенства и столбняка. Процедура, по его словам, предстоит длительная.

Маршрут закрыт

Совокупность факторов — защитная экипировка, телефон в кармане, удачно подвернувшееся бревно и мгновенная реакция товарища — позволила тридцатилетнему инженеру из Уфы остаться в живых. Сам Дмитрий называет 22 февраля своим вторым днём рождения.

После инцидента администрация Южно-Уральского природного заповедника приняла решение закрыть экомаршрут Малый Ямантау для посещения туристами. Как сообщили в руководстве заповедника, маршрут останется недоступным до отдельного распоряжения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район происшествия в Белорецком районе нападение медведя
