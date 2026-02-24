Все новости Уфы и Башкортостана
Мошенники обчистили жителей Башкирии через фейковые сообщения о смерти в мессенджерах

22:13, 24 фев 2026

В Башкирии мошенники снова обманули местных жителей через мессенджеры, используя взломанные аккаунты их знакомых. Об этом сообщает информагентство «Башинформ».

Жительница Белебеевского района получила от якобы знакомой сообщение с текстом «Привет, узнаешь его? Сегодня умер» и прикреплённой ссылкой. Перейдя по ней, женщина невольно предоставила злоумышленникам удалённый доступ к своему смартфону. Проверив банковское приложение, она обнаружила пропажу семи тысяч рублей.

Аналогичная схема сработала и в Салавате. Местный житель открыл файл из сообщения со словом «Соболезную», которое пришло от знакомой. Как оказалось, её телефон был заранее взломан, а аферисты массово рассылали вредоносные ссылки по всему списку контактов. С банковского счёта мужчины похитили 17 тысяч рублей.

По обоим эпизодам правоохранительные органы возбудили уголовные дела.

В Уфе 18-летний мошенник похитил букеты цветов на 130 тысяч рублей

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: мошенники Белебеевский район Салават происшествия в белебеевском районе происшествия в Салавате
