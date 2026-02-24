Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии 17-летний подросток ударил ножом сверстника: возбуждено уголовное дело

22:18, 24 фев 2026

В Кугарчинском районе Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело после ночного нападения с ножом. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

23 февраля на улице одного из населённых пунктов района между двумя несовершеннолетними произошла ссора. 17-летний юноша, по данным следствия, не менее двух раз ударил ножом 16-летнего знакомого — в область живота и в руку.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Предполагаемый нападавший задержан, следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

На месте инцидента криминалисты провели осмотр и изъяли орудие — нож, а также другие предметы, имеющие значение для дела. Назначена судебно-медицинская экспертиза, следственные мероприятия продолжаются.

