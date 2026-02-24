Пенсионер погиб при пожаре в Стерлитамаке накануне праздника

22:28, 24 фев 2026

Накануне 23 февраля в Стерлитамаке в жилой пятиэтажке на проспекте Ленина произошел пожар. Пламя охватило домашние вещи в квартире на втором этаже.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и вынесли из задымлённого помещения 71-летнего жильца с серьёзными термическими ожогами.

Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу и поместили в реанимацию. Однако через сутки пенсионер скончался.

Что именно стало причиной возгорания — сейчас устанавливают специалисты, информирует ГУ МЧС России по Башкортостану.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный