Пенсионер погиб при пожаре в Стерлитамаке накануне праздника

22:28, 24 фев 2026

Накануне 23 февраля в Стерлитамаке в жилой пятиэтажке на проспекте Ленина произошел пожар. Пламя охватило домашние вещи в квартире на втором этаже.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и вынесли из задымлённого помещения 71-летнего жильца с серьёзными термическими ожогами.

Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу и поместили в реанимацию. Однако через сутки пенсионер скончался.

Что именно стало причиной возгорания — сейчас устанавливают специалисты, информирует ГУ МЧС России по Башкортостану.

Автор: Семен Подгорный
