Пенсионер погиб при пожаре в Стерлитамаке накануне праздника
22:28, 24 фев 2026
Накануне 23 февраля в Стерлитамаке в жилой пятиэтажке на проспекте Ленина произошел пожар. Пламя охватило домашние вещи в квартире на втором этаже.
Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и вынесли из задымлённого помещения 71-летнего жильца с серьёзными термическими ожогами.
Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу и поместили в реанимацию. Однако через сутки пенсионер скончался.
Что именно стало причиной возгорания — сейчас устанавливают специалисты, информирует ГУ МЧС России по Башкортостану.
Автор: Семен Подгорный
