Праздник удался: двое уфимцев попали в больницу со стаканом и мандарином в деликатном месте

22:32, 24 фев 2026

В Уфе День защитника Отечества для двоих друзей завершился экстренной госпитализацией. Информацию подтвердил канал «Честный репортаж».

По словам пострадавших, вечером 23 февраля они отмечали праздник и употребляли алкоголь. Один из мужчин утверждает, что поскользнулся и сел на стакан, который застрял в заднем проходе. Его товарищ бросился на выручку, но якобы тоже не удержался на ногах и приземлился на мандарин — с аналогичным результатом. Самостоятельно извлечь предметы не удалось, и оба отправились за медицинской помощью.

Врачи, мягко говоря, были удивлены совпадением. Первому пациенту помогли без операции, а вот второму потребовалось хирургическое вмешательство. После всех процедур мужчин отпустили домой с рекомендацией беречь себя и быть осторожнее.

Примечательно, что для Уфы это уже третий подобный эпизод с начала года. На новогодних каникулах из местного жителя извлекли сразу два мандарина, а в феврале другой уфимец двое суток ходил с гранёным стаканом внутри.

Автор: Семен Подгорный