Футболист ЦСКА устроил дебош в музыкальной школе Уфы

21:01, 25 фев 2026

В Уфе росгвардейцы задержали 24-летнего футболиста Илью Агапова, арендованного из московского ЦСКА.

Как сообщает SHOT, ночью защитник в состоянии сильного опьянения вломился в здание детской музыкальной школы и стал угрожать женщине-охраннику. Та вызвала Росгвардию.

При задержании Агапов не смог внятно объяснить причины своего поведения и провёл ночь в отделении полиции.

Футболист — воспитанник казанского «Рубина», в карьере выступал за «Нефтехимик», «Спартак-2», «Нижний Новгород» и ЦСКА.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
