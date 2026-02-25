Футболист ЦСКА устроил дебош в музыкальной школе Уфы

21:01, 25 фев 2026

В Уфе росгвардейцы задержали 24-летнего футболиста Илью Агапова, арендованного из московского ЦСКА.

Как сообщает SHOT, ночью защитник в состоянии сильного опьянения вломился в здание детской музыкальной школы и стал угрожать женщине-охраннику. Та вызвала Росгвардию.

При задержании Агапов не смог внятно объяснить причины своего поведения и провёл ночь в отделении полиции.

Футболист — воспитанник казанского «Рубина», в карьере выступал за «Нефтехимик», «Спартак-2», «Нижний Новгород» и ЦСКА.

Автор: Семен Подгорный