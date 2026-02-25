В Башкирии 89-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
21:26, 25 фев 2026
В ночь на 25 февраля в селе Помряскино Стерлитамакского района загорелся бревенчатый дом на улице Центральной. Огонь полностью охватил строение размером 7 на 12 метров.
Пожарные ликвидировали возгорание, однако при разборе завалов обнаружили тело 89-летнего владельца жилья. Мужчина не сумел выбраться из горящего жилища.
Причины трагедии устанавливают дознаватели МЧС и полиция.
Спасатели напоминают: следите за пожилыми родственниками, не оставляйте их с неисправными обогревателями и ветхой проводкой.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
