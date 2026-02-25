В Башкирии 89-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

21:26, 25 фев 2026

В ночь на 25 февраля в селе Помряскино Стерлитамакского района загорелся бревенчатый дом на улице Центральной. Огонь полностью охватил строение размером 7 на 12 метров.

Пожарные ликвидировали возгорание, однако при разборе завалов обнаружили тело 89-летнего владельца жилья. Мужчина не сумел выбраться из горящего жилища.

Причины трагедии устанавливают дознаватели МЧС и полиция.

Спасатели напоминают: следите за пожилыми родственниками, не оставляйте их с неисправными обогревателями и ветхой проводкой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ