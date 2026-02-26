В Башкирии рабочий завода вытащил пострадавшего водителя из горящего автомобиля

21:23, 26 фев 2026

Вечером 25 февраля во дворе жилой многоэтажки в Белорецке загорелась припаркованная «Лада Гранта». Капот легковушки уже был объят огнём, пламя стремительно набирало силу. Собравшиеся жители переговаривались между собой: в салоне мог находиться человек. Однако подойти к машине и проверить это никто не решался — зеваки привычно фиксировали всё на камеры смартфонов.

Увидел дым и поехал

Единственным, кто не остался в стороне, оказался 42-летний Ринат Тагиров — работник местного сталепрокатного завода, пишет КП-Уфа. В тот момент мужчина находился в соседнем дворе, где живёт его брат. Смена на заводе закончилась, и Ринат решил заехать в гости. Ожидая брата в автомобиле, он заметил в небе столб чёрного дыма и немедленно направился к месту происшествия.

По словам Рината, от очага возгорания его отделяло порядка трёхсот-четырёхсот метров. Когда он подъехал, вокруг горящей машины уже собралась толпа. Автомобиль заехал за бордюр и продолжал буксовать на месте. Мужчина первым делом распахнул пассажирскую дверь — салон был затянут густым дымом, разглядеть что-либо не удавалось. Тогда он обежал машину, открыл водительскую дверь и на ощупь обнаружил водителя, которого тут же извлёк наружу. К тому моменту уже раздавались хлопки — от жара начали взрываться покрышки.

Ситуация развивалась молниеносно. Спустя считаные минуты после того, как Тагиров достал пострадавшего из охваченной огнём легковушки, на место прибыли расчёты МЧС и бригада скорой помощи. Автомобиль потушили, а 39-летнего водителя госпитализировали в городскую больницу в крайне тяжёлом состоянии. Предварительно, мужчина получил сильное отравление продуктами горения.

Дочка узнала отца на видео

Примечательно, что после спасения человека Ринат как ни в чём не бывало отправился на встречу с братом. О произошедшем он не рассказал никому, даже собственным взрослым детям. О поступке отца его дочь узнала случайно — увидела видеозапись в местных чатах, опознала родителя и тут же позвонила ему.

По словам Тагирова, дочь поначалу испугалась, спросив, зачем он подошёл так близко к горящей машине. Но затем призналась, что гордится им. Сам Ринат к своему поступку относится сдержанно, полагая, что на его месте так поступил бы любой.

На следующий день, 26 февраля, с Тагировым связались сотрудники пожарной охраны, чтобы лично поблагодарить его за спасение человека. Причины и обстоятельства возгорания автомобиля сейчас устанавливают дознаватели МЧС по Башкортостану.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: 30 человек погибли при пожарах в Башкирии с начала 2026 года

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ/личный архив героя публикации