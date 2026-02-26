Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии простятся с 20-летней девушкой, погибшей в ночном ДТП

21:30, 26 фев 2026

В ночь на 25 февраля на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск произошло смертельное ДТП, в котором погибла 20-летняя жительница Белорецка Дарья. Она оказалась единственной жертвой аварии — в машине на тот момент находилось шесть человек. Прощание с девушкой назначено на 27 февраля. Об обстоятельствах трагедии изданию КП-Уфа рассказали близкие погибшей.

Что произошло

В тот вечер Дарья вместе со своим молодым человеком и его друзьями выехала в Магнитогорск на Lada Largus. Изначально за рулём была сама девушка — она единственная из всей компании оставалась трезвой. Однако в какой-то момент владелец минивэна решил сесть за руль сам. Это решение обернулось катастрофой.

На 235-м километре трассы нетрезвый водитель не вписался в поворот. Автомобиль вылетел в кювет и, по словам очевидцев, трижды перевернулся в воздухе. Дарья сидела на заднем сиденье справа — именно на эту сторону пришёлся основной удар. Девушку выбросило из салона. Когда на место прибыли спасатели, она уже не дышала.

Что с остальными

Пятеро других пассажиров выжили, но пострадали. 25-летний водитель доставлен в реанимацию и сейчас находится в коме. Пассажир с переднего сиденья получил перелом позвоночника. Молодой человек Дарьи и двое его друзей отделались лёгкими травмами — их отпустили из больницы практически сразу. При этом, когда на следующий день родные Дарьи попытались с ними связаться, их телефоны оказались выключены.

Подруга погибшей Ангелина не скрывает негодования: по её словам, непонятно, зачем компания вообще допустила нетрезвого человека за руль, когда в машине был трезвый водитель.

Единственный ребёнок в семье

Гибель Дарьи стала тяжелейшим ударом для её семьи. Девушка была единственным ребёнком у матери. Отец скончался несколько лет назад, и Дарья жила вдвоём с мамой. Когда женщину вызвали на опознание, она не могла самостоятельно передвигаться — её трясло от шока.

Шестого мая Дарье исполнился бы 21 год. Друзья и близкие вспоминают её как доброго и активного человека, который умел объединять вокруг себя людей. После окончания педагогического колледжа она работала на местном предприятии, затем устроилась на железную дорогу, а после Нового года уволилась, чтобы найти работу по душе.

Прощание

Подруги Дарьи организовали сбор средств на похороны. Прощание пройдёт 27 февраля в посёлке Железнодорожный, где девушка родилась и выросла. По словам Ангелины, Дарью похоронят в белом платье и белом гробу.

Близкие подруги погибшей пообещали её бабушке, что не оставят семью без поддержки — готовы помочь по хозяйству, сходить за продуктами, прийти в любой момент. Так они хотят сохранить ту теплоту, которую Дарья дарила окружающим при жизни.

