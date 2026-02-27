Доска-убийца: в Башкирии выяснили, почему погиб рабочий на пилораме

12:08, 27 фев 2026

Несчастный случай произошел 27 марта 2025 года на производственной базе ООО «Обзор» в селе Уктеево. Двое работников сортировали и подавали горбыль в деревообрабатывающий станок на участке распиловки. При очередной загрузке заготовку внезапно выбросило из механизма — доска ударила 60-летнего мужчину в живот. Травма оказалась смертельной, он скончался прямо на месте.

Расследование Гострудинспекции вскрыло серьёзные нарушения. Погибший работал на предприятии не по трудовому договору, а по договору оказания услуг. При этом его занятость носила постоянный характер и фактически соответствовала должности разнорабочего. Иглинский межрайонный суд признал, что договором гражданско-правового характера прикрывались трудовые отношения.

По словам руководителя гострудинспекции Татьяны Астрелиной, дополнительное расследование установило: мужчину допустили к горбыльно-ребровому станку без обучения по охране труда и без стажировки. Работа на деревообрабатывающем оборудовании и вовсе не входила в его обязанности. Причинами гибели признаны несовершенство технологического процесса, неудовлетворительная организация производства и отсутствие надлежащей подготовки работника.

Предприятие исполнило предписание надзорного ведомства и оформило акт о несчастном случае на производстве. Материалы расследования направлены в следственные органы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии электросварщик получил тяжелые травмы после падения с высоты

Автор: Семен Подгорный

Фото: Гострудинспекция в РБ / пресс-служба