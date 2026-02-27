Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Доска-убийца: в Башкирии выяснили, почему погиб рабочий на пилораме

Доска-убийца: в Башкирии выяснили, почему погиб рабочий на пилораме

12:08, 27 фев 2026

Несчастный случай произошел 27 марта 2025 года на производственной базе ООО «Обзор» в селе Уктеево. Двое работников сортировали и подавали горбыль в деревообрабатывающий станок на участке распиловки. При очередной загрузке заготовку внезапно выбросило из механизма — доска ударила 60-летнего мужчину в живот. Травма оказалась смертельной, он скончался прямо на месте.

Расследование Гострудинспекции вскрыло серьёзные нарушения. Погибший работал на предприятии не по трудовому договору, а по договору оказания услуг. При этом его занятость носила постоянный характер и фактически соответствовала должности разнорабочего. Иглинский межрайонный суд признал, что договором гражданско-правового характера прикрывались трудовые отношения.

По словам руководителя гострудинспекции Татьяны Астрелиной, дополнительное расследование установило: мужчину допустили к горбыльно-ребровому станку без обучения по охране труда и без стажировки. Работа на деревообрабатывающем оборудовании и вовсе не входила в его обязанности. Причинами гибели признаны несовершенство технологического процесса, неудовлетворительная организация производства и отсутствие надлежащей подготовки работника.

Предприятие исполнило предписание надзорного ведомства и оформило акт о несчастном случае на производстве. Материалы расследования направлены в следственные органы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии электросварщик получил тяжелые травмы после падения с высоты

Читайте также:

В Башкирии электросварщик получил тяжелые травмы после падения с высоты
Автор: Семен Подгорный
Фото: Гострудинспекция в РБ / пресс-служба
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе несчастный случай
Читайте также

В Уфе 28-летний рабочий погиб, попав в токарный станок
Происшествия в Башкирии
В Уфе 28-летний рабочий погиб, попав в токарный станок
В башкирских Учалах на стройке погиб рабочий
Происшествия в Башкирии
В башкирских Учалах на стройке погиб рабочий
В Уфе оштрафовали строительную компанию за гибель рабочего на крыше автоцентра
Человек и закон в Башкирии
В Уфе оштрафовали строительную компанию за гибель рабочего на крыше автоцентра
В Башкирии молодой работник погиб при взрыве углевыжигательной печи
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии молодой работник погиб при взрыве углевыжигательной печи


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен