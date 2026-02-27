Четвёртый день без связи: пятеро уфимцев пропали на снегоходах в Пермском крае

21:36, 27 фев 2026

Пять жителей Уфы потерялись во время снегоходной поездки по Пермскому краю. Поисковая операция продолжается уже четвёртые сутки. Как сообщает SHOT, около недели назад группа без официальной регистрации отправилась из столицы Башкортостана в Пермский край. Добравшись до посёлка Золотанка, путешественники пересели на снегоходы и двинулись к «Избе Иванова» на плато Кваркуш. Обратно группа должна была выйти трое суток назад, но на связь так никто и не вышел.

К поискам привлечены спасатели и волонтёры.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash