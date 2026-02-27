Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Четвёртый день без связи: пятеро уфимцев пропали на снегоходах в Пермском крае

Четвёртый день без связи: пятеро уфимцев пропали на снегоходах в Пермском крае

21:36, 27 фев 2026

Пять жителей Уфы потерялись во время снегоходной поездки по Пермскому краю. Поисковая операция продолжается уже четвёртые сутки. Как сообщает SHOT, около недели назад группа без официальной регистрации отправилась из столицы Башкортостана в Пермский край. Добравшись до посёлка Золотанка, путешественники пересели на снегоходы и двинулись к «Избе Иванова» на плато Кваркуш. Обратно группа должна была выйти трое суток назад, но на связь так никто и не вышел.

К поискам привлечены спасатели и волонтёры.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Стерлитамаке 17-летнего подростка нашли мёртвым в день исчезновения

Читайте также:

В Стерлитамаке 17-летнего подростка нашли мёртвым в день исчезновения
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: поиск
Читайте также

Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Пятеро туристов на байдарках перевернулись на Айгирских порогах в Башкирии
В Башкирии обнаружили тело пропавшей 80-летней пенсионерки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили тело пропавшей 80-летней пенсионерки
В Уфе ищут пенсионера в зеленой ветровке
Происшествия в Башкирии
В Уфе ищут пенсионера в зеленой ветровке
Стало известно, где сейчас ищут пропавших в Уфе подростков
Происшествия в Башкирии
Стало известно, где сейчас ищут пропавших в Уфе подростков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен