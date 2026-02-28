Рейс Стамбул — Уфа приземлился в Татарстане: пассажиров два часа держали в самолёте и бросили без трансфера

18:10, 28 фев 2026

Борт авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Стамбул — Уфа, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом сообщает «Башинформ» со слов пассажиров рейса.

Проблемы начались ещё до взлёта — вылет из Стамбула задержали на два часа. Уже в воздухе экипаж принял решение изменить аэродром назначения и направить борт в соседний Татарстан. После приземления в Нижнекамске людей продержали в салоне ещё около двух часов, не объясняя ситуацию.

Пассажиры остались без помощи авиакомпании — трансфер до Уфы организован не был. Людям пришлось самостоятельно искать способ добраться домой.

«12 часов в пути, и всё ещё не дома», — рассказала одна из пассажирок.

Пресс-служба уфимского аэропорта подтвердила информацию и уточнила, что решение о посадке в Нижнекамске принял экипаж. Причины пока не раскрываются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru