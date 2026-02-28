Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Рейс Стамбул — Уфа приземлился в Татарстане: пассажиров два часа держали в самолёте и бросили без трансфера

Рейс Стамбул — Уфа приземлился в Татарстане: пассажиров два часа держали в самолёте и бросили без трансфера

18:10, 28 фев 2026

Борт авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом Стамбул — Уфа, совершил незапланированную посадку в аэропорту «Бегишево» в Нижнекамске. Об этом сообщает «Башинформ» со слов пассажиров рейса.

Проблемы начались ещё до взлёта — вылет из Стамбула задержали на два часа. Уже в воздухе экипаж принял решение изменить аэродром назначения и направить борт в соседний Татарстан. После приземления в Нижнекамске людей продержали в салоне ещё около двух часов, не объясняя ситуацию.

Пассажиры остались без помощи авиакомпании — трансфер до Уфы организован не был. Людям пришлось самостоятельно искать способ добраться домой.

«12 часов в пути, и всё ещё не дома», — рассказала одна из пассажирок.

Пресс-служба уфимского аэропорта подтвердила информацию и уточнила, что решение о посадке в Нижнекамске принял экипаж. Причины пока не раскрываются.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Три борта не смогли приземлиться в Уфе и ушли на запасные аэродромы

Читайте также:

Три борта не смогли приземлиться в Уфе и ушли на запасные аэродромы
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: авиаинцидент
Читайте также

Пассажиры рейса «Ютэйр» Уфа — Тюмень не могут вылететь третьи сутки
Происшествия в Башкирии
Пассажиры рейса «Ютэйр» Уфа — Тюмень не могут вылететь третьи сутки
Самолет, вылетевший из Уфы, подал сигнал о ЧС
Происшествия в Башкирии
Самолет, вылетевший из Уфы, подал сигнал о ЧС
129 человек застряли в аэропорту Уфы
Общество в Башкирии
129 человек застряли в аэропорту Уфы
Сотни туристов из Уфы застряли в аэропорту Стамбула
Общество в Башкирии
Сотни туристов из Уфы застряли в аэропорту Стамбула


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен