Смертельное ДТП в Мелеузовском районе Башкирии: водитель «Соляриса» погиб после выезда на встречку

21:36, 28 фев 2026

В Мелеузовском районе Башкирии 28 февраля произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по республике.

Около полудня на 6-м километре дороги Зирган — Нордовка лоб в лоб сошлись Hyundai Solaris и Jeep Grand Cherokee. По предварительной информации, водитель «Соляриса» выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с внедорожником, за рулём которого находился 56-летний мужчина.

Для 38-летнего водителя легкового автомобиля удар оказался смертельным — он скончался на месте до приезда медиков. Пассажиры обеих машин получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Выясняется, что именно стало причиной выезда «Соляриса» на встречную полосу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия в Мелеузовском районе дтп в Мелеузовском районе
