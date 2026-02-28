Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Уфимка сбежала за границу от бывшего мужа-гаишника — тот избивал её на глазах у ребёнка

21:55, 28 фев 2026

В Уфе бывший инспектор ГАИ на протяжении нескольких месяцев измывался над своей экс-супругой и маленьким сыном. Об этом сообщает «Честный репортаж».

Пара оформила брак в начале 2025 года, однако уже через месяц мужчина начал применять физическую силу к жене и ребёнку. По словам пострадавшей, она вновь ожидала ребёнка, но в результате побоев беременность прервалась.

Женщина подала на развод. После расторжения брака бывший муж стал требовать у неё деньги — на аренду жилья и повседневные расходы. Она передала ему 74 тысячи рублей под расписку. Несмотря на это, мужчина неоднократно врывался в квартиру и наносил ей побои в присутствии малолетнего сына. Все эпизоды насилия фиксировались установленными в жилище камерами видеонаблюдения.

В итоге женщина была вынуждена уехать за рубеж. В её отсутствие агрессор проник в квартиру и похитил шубу. После возвращения пострадавшая намерена обратиться в полицию. Известно, что мужчина был уволен из органов по отрицательным мотивам и имеет несколько расторгнутых браков.

Автор: Семен Подгорный
Фото: 112
