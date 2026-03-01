Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Команда певицы Гульназ Асаевой попала в аварию по пути на концерт в Стерлитамак

Команда певицы Гульназ Асаевой попала в аварию по пути на концерт в Стерлитамак

21:27, 01 мар 2026

Заслуженная артистка РБ Гульназ Асаева и её творческий коллектив попали в ДТП 28 февраля в Белебеевском районе республики. Об этом в социальных сетях сообщила мать исполнительницы — заслуженная артистка Татарстана Лилия Биктимирова.

Два легковых автомобиля столкнулись на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. В машине вместе с 27-летней артисткой находились музыканты и танцовщики. Двое танцоров получили травмы, врачи госпитализировали их. Певицу доставили в больницу на обследование.

«Мы в Белебее, Гульназ попала в очень сильную аварию — со всеми музыкантами, со всеми танцорами. Двое танцоров сильно пострадали», — рассказала Биктимирова.

Концерты в Стерлитамаке и Салавате отменены. Супруг Асаевой Вильдан Шамсутдинов (псевдоним Вилли) заверил, что все участники коллектива живы, но переживают сильный стресс. Выступление в Уфе планируется провести 4 марта, остальные даты гастролей — под вопросом.

В ДТП участвовали два легковых автомобиля — JAC и Hyundai Solaris. В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель и пассажир Hyundai, а также двое пассажиров JAC. Всех доставили в больницу.

В августе 2025 года с Гульназ Асаевой произошёл другой инцидент: во время отдыха на природе в Ишимбайском районе на лагерь, где находилась артистка с семьёй, вышел медведь. В результате происшествия пострадал представитель команды певицы.

Гульназ Асаева — уроженка Уфы, родилась 2 июня 1998 года в семье профессиональных артистов. В 2024 году ей присвоили звание заслуженной артистки Республики Башкортостан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Гульназ Асаева честно призналась, что задумывалась о разводе с мужем

Читайте также:

Гульназ Асаева честно призналась, что задумывалась о разводе с мужем
Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram-канал Гульназ Асаевой
Теги: Белебеевский район происшествия в белебеевском районе дтп в Белебеевском районе Гульназ Асаева
Читайте также

Колесо подвело: певица Гульназ Асаева провела четыре часа на трассе после концерта
Общество в Башкирии
Колесо подвело: певица Гульназ Асаева провела четыре часа на трассе после концерта
«Рановато еще»: 26-летняя певица из Башкирии столкнулась с волной критики после награждения
Культура в Башкирии
«Рановато еще»: 26-летняя певица из Башкирии столкнулась с волной критики после награждения
Гульназ Асаева рассказала, как помирилась с мужем после скандала из-за машины
Общество в Башкирии
Гульназ Асаева рассказала, как помирилась с мужем после скандала из-за машины
Гульназ Асаевой рекомендовали провести срочную операцию
Общество в Башкирии
Гульназ Асаевой рекомендовали провести срочную операцию


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен