Команда певицы Гульназ Асаевой попала в аварию по пути на концерт в Стерлитамак

21:27, 01 мар 2026

Заслуженная артистка РБ Гульназ Асаева и её творческий коллектив попали в ДТП 28 февраля в Белебеевском районе республики. Об этом в социальных сетях сообщила мать исполнительницы — заслуженная артистка Татарстана Лилия Биктимирова.

Два легковых автомобиля столкнулись на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. В машине вместе с 27-летней артисткой находились музыканты и танцовщики. Двое танцоров получили травмы, врачи госпитализировали их. Певицу доставили в больницу на обследование.

«Мы в Белебее, Гульназ попала в очень сильную аварию — со всеми музыкантами, со всеми танцорами. Двое танцоров сильно пострадали», — рассказала Биктимирова.

Концерты в Стерлитамаке и Салавате отменены. Супруг Асаевой Вильдан Шамсутдинов (псевдоним Вилли) заверил, что все участники коллектива живы, но переживают сильный стресс. Выступление в Уфе планируется провести 4 марта, остальные даты гастролей — под вопросом.

В ДТП участвовали два легковых автомобиля — JAC и Hyundai Solaris. В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель и пассажир Hyundai, а также двое пассажиров JAC. Всех доставили в больницу.

В августе 2025 года с Гульназ Асаевой произошёл другой инцидент: во время отдыха на природе в Ишимбайском районе на лагерь, где находилась артистка с семьёй, вышел медведь. В результате происшествия пострадал представитель команды певицы.

Гульназ Асаева — уроженка Уфы, родилась 2 июня 1998 года в семье профессиональных артистов. В 2024 году ей присвоили звание заслуженной артистки Республики Башкортостан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Telegram-канал Гульназ Асаевой