Команда певицы Гульназ Асаевой попала в аварию по пути на концерт в Стерлитамак
21:27, 01 мар 2026
Заслуженная артистка РБ Гульназ Асаева и её творческий коллектив попали в ДТП 28 февраля в Белебеевском районе республики. Об этом в социальных сетях сообщила мать исполнительницы — заслуженная артистка Татарстана Лилия Биктимирова.
Два легковых автомобиля столкнулись на 14-м километре трассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы. В машине вместе с 27-летней артисткой находились музыканты и танцовщики. Двое танцоров получили травмы, врачи госпитализировали их. Певицу доставили в больницу на обследование.
Концерты в Стерлитамаке и Салавате отменены. Супруг Асаевой Вильдан Шамсутдинов (псевдоним Вилли) заверил, что все участники коллектива живы, но переживают сильный стресс. Выступление в Уфе планируется провести 4 марта, остальные даты гастролей — под вопросом.
В ДТП участвовали два легковых автомобиля — JAC и Hyundai Solaris. В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель и пассажир Hyundai, а также двое пассажиров JAC. Всех доставили в больницу.
В августе 2025 года с Гульназ Асаевой произошёл другой инцидент: во время отдыха на природе в Ишимбайском районе на лагерь, где находилась артистка с семьёй, вышел медведь. В результате происшествия пострадал представитель команды певицы.
Гульназ Асаева — уроженка Уфы, родилась 2 июня 1998 года в семье профессиональных артистов. В 2024 году ей присвоили звание заслуженной артистки Республики Башкортостан.
