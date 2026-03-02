Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии многодетная мать забила насмерть полугодовалую дочь из-за плача

21:49, 02 мар 2026

Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Благовещенска. Женщину обвиняют в убийстве малолетней дочери, систематических побоях, причинении вреда здоровью ребёнка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Что установило следствие

По данным следствия, с момента рождения девочки в августе 2024 года мать не обеспечивала ей должного ухода и питания. Она не следовала рекомендациям медиков и не обращалась за помощью к врачам. В результате у младенца зафиксировали серьёзный дефицит массы тела и отставание в развитии.

На протяжении полугода женщина регулярно применяла к дочери физическое насилие. В ноябре 2024 года от одного из ударов у ребёнка произошёл перелом бедренной кости. Трагическая развязка наступила в ночь на 18 февраля 2025 года — мать, раздражённая плачем девочки, нанесла ей смертельные травмы.

Что будет дальше

Материалы уголовного дела переданы в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу. Двое других малолетних детей из этой семьи сейчас находятся под опекой бабушки.

Помимо этого, следователь направил представления в районную администрацию и местный отдел полиции с требованием усилить профилактическую работу с неблагополучными семьями, а также привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Автор: Семен Подгорный
Фото: СК Башкирии
Теги: Благовещенск происшествия в благовещенске убийство
