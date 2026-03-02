Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы
21:57, 02 мар 2026
В Стерлитамаке школьница потеряла банковскую карту, после чего с неё списали 6 тысяч рублей — все накопления девочки. Мать пострадавшей обратилась в полицию.
Установить личность подозреваемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения в торговых точках, где совершались покупки по карте. Им оказался 17-летний местный житель.
Молодой человек признал вину и не стал отрицать произошедшее. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже. Меру пресечения избрали в виде подписки о невыезде.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
