Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы

21:57, 02 мар 2026

В Стерлитамаке школьница потеряла банковскую карту, после чего с неё списали 6 тысяч рублей — все накопления девочки. Мать пострадавшей обратилась в полицию.

Установить личность подозреваемого удалось благодаря записям камер видеонаблюдения в торговых точках, где совершались покупки по карте. Им оказался 17-летний местный житель.

Молодой человек признал вину и не стал отрицать произошедшее. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже. Меру пресечения избрали в виде подписки о невыезде.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash