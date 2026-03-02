Все новости Уфы и Башкортостана
Гульназ Асаева призналась, что сама была за рулём в момент ДТП

Гульназ Асаева призналась, что сама была за рулём в момент ДТП

22:02, 02 мар 2026

Гульназ Асаева спустя два дня после серьёзной аварии обратилась к публике и журналистам. Певица подтвердила — за рулём автомобиля находилась именно она. ДТП произошло 28 февраля на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы, на 14-м километре дороги.

По словам артистки, причиной стали тяжёлые погодные условия. Она потеряла управление, выехала на встречную полосу и не смогла предотвратить столкновение. Hyundai Solaris, в котором ехали Асаева, музыканты и танцоры её коллектива, столкнулся с автомобилем JAC. Четыре человека получили травмы, двое из них — серьёзные. Саму певицу после аварии госпитализировали для обследования.

Асаева попросила СМИ не тиражировать непроверенные данные об инциденте и сообщила, что её концерт, запланированный на 4 марта в Уфе, отменяется. Ни она, ни участники коллектива пока не могут выступать. Певица заверила, что поддерживает контакт с пострадавшей стороной и позже расскажет о произошедшем подробнее.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Telegram-канал Гульназ Асаевой, ГАИ Башкирии
Теги: Гульназ Асаева Белебеевский район происшествия в белебеевском районе дтп в Белебеевском районе
