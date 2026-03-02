Избитого опекуншей ребёнка-инвалида под Уфой могут забрать — омбудсмен взяла дело на контроль

22:06, 02 мар 2026

Уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина лично контролирует историю с избиением ребёнка-инвалида его опекуншей в селе Михайловка Уфимского района. Об этом она заявила в беседе с журналистами 2 марта.

По словам омбудсмена, сейчас профильные ведомства должны детально разобраться в произошедшем. Женщину однозначно ждёт административное наказание. Но если информация соседей о регулярных побоях подтвердится, мальчика могут изъять из семьи и временно разместить в социальном учреждении.

Панчихина подчеркнула, что важно выяснить, что произошло с биологическими родителями ребёнка и есть ли у него другие родственники. Все усилия, по её мнению, должны быть направлены на всестороннее изучение обстоятельств и помощь мальчику. Омбудсмен также считает, что ребёнку потребуется серьёзная психологическая поддержка.

Предыстория

Инцидент стал известен после того, как камера домофона зафиксировала, как женщина бьёт мальчика и толкает его в сугроб. Видеозапись разлетелась по соцсетям и вызвала широкий резонанс. Прокуратура инициировала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи изучили записи с камер наблюдения и установили, что подобное обращение с ребёнком происходило неоднократно. Выяснилось, что женщина приходится мальчику не матерью, а опекуном. У ребёнка есть ограничения по здоровью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «Честный репортаж» / ТГ-канал