Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Избитого опекуншей ребёнка-инвалида под Уфой могут забрать — омбудсмен взяла дело на контроль

Избитого опекуншей ребёнка-инвалида под Уфой могут забрать — омбудсмен взяла дело на контроль

22:06, 02 мар 2026

Уполномоченный по правам ребёнка в Башкирии Ольга Панчихина лично контролирует историю с избиением ребёнка-инвалида его опекуншей в селе Михайловка Уфимского района. Об этом она заявила в беседе с журналистами 2 марта.

По словам омбудсмена, сейчас профильные ведомства должны детально разобраться в произошедшем. Женщину однозначно ждёт административное наказание. Но если информация соседей о регулярных побоях подтвердится, мальчика могут изъять из семьи и временно разместить в социальном учреждении.

Панчихина подчеркнула, что важно выяснить, что произошло с биологическими родителями ребёнка и есть ли у него другие родственники. Все усилия, по её мнению, должны быть направлены на всестороннее изучение обстоятельств и помощь мальчику. Омбудсмен также считает, что ребёнку потребуется серьёзная психологическая поддержка.

Предыстория

Инцидент стал известен после того, как камера домофона зафиксировала, как женщина бьёт мальчика и толкает его в сугроб. Видеозапись разлетелась по соцсетям и вызвала широкий резонанс. Прокуратура инициировала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи изучили записи с камер наблюдения и установили, что подобное обращение с ребёнком происходило неоднократно. Выяснилось, что женщина приходится мальчику не матерью, а опекуном. У ребёнка есть ограничения по здоровью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: «Честный репортаж» / ТГ-канал
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе
Читайте также

В Башкирии приставы вернули матери трехлетнего сына, которого два месяца прятал отец
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии приставы вернули матери трехлетнего сына, которого два месяца прятал отец
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Многодетные семьи могут избавить от оплаты ЖКУ
ЖКХ в Башкирии
Многодетные семьи могут избавить от оплаты ЖКУ
Омбудсмен Панчихина о ситуации с избитой в Башкирии школьницей: нужна серьезная профилактическая работа
Происшествия в Башкирии
Омбудсмен Панчихина о ситуации с избитой в Башкирии школьницей: нужна серьезная профилактическая работа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен