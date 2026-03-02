Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Многодетная семья в Башкирии спаслась благодаря датчику дыма

Многодетная семья в Башкирии спаслась благодаря датчику дыма

22:19, 02 мар 2026

В Аскинском районе Башкирии пожар уничтожил бревенчатый дом. Благодаря извещателю все шесть человек остались живы.

Утром 2 марта в деревне Старокочкильдино загорелся одноэтажный бревенчатый дом с верандой. Внутри были двое взрослых и четверо детей от года до 16 лет.

По данным МЧС республики, семью разбудил пожарный извещатель — сигнал позволил всем покинуть здание до прибытия спасателей. Никто не пострадал. Тушили огонь добровольцы из сёл Урмиязы и Кубиязы.

На месте работает дознаватель — он выясняет причину возгорания и оценивает, подлежит ли дом восстановлению. Семья временно живёт у родственников.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии 89-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

Читайте также:

В Башкирии 89-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Аскинский район происшествия в аскинском районе пожар в аскинском районе
Читайте также

Многодетная семья в Башкирии лишилась жилья из-за ночного пожара
Происшествия в Башкирии
Многодетная семья в Башкирии лишилась жилья из-за ночного пожара
В Мечетлинском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина
В Башкирии семья с детьми лишилась дома из-за пожара
Происшествия в Башкирии
В Башкирии семья с детьми лишилась дома из-за пожара
В Башкирии многодетная семья из-за пожара осталась без крыши над головой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии многодетная семья из-за пожара осталась без крыши над головой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен