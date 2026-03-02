Многодетная семья в Башкирии спаслась благодаря датчику дыма

22:19, 02 мар 2026

В Аскинском районе Башкирии пожар уничтожил бревенчатый дом. Благодаря извещателю все шесть человек остались живы.

Утром 2 марта в деревне Старокочкильдино загорелся одноэтажный бревенчатый дом с верандой. Внутри были двое взрослых и четверо детей от года до 16 лет.

По данным МЧС республики, семью разбудил пожарный извещатель — сигнал позволил всем покинуть здание до прибытия спасателей. Никто не пострадал. Тушили огонь добровольцы из сёл Урмиязы и Кубиязы.

На месте работает дознаватель — он выясняет причину возгорания и оценивает, подлежит ли дом восстановлению. Семья временно живёт у родственников.

