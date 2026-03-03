Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамаке мужчина выбросил мать с шестого этажа из-за спора об опеке над детьми

20:07, 03 мар 2026

Следком завершил расследование жуткого убийства в башкирском Стерлитамаке — 39-летний мужчина отправится под суд за гибель собственной матери.

Трагедия произошла вечером 30 ноября прошлого года в общежитии на улице Худайбердина. Мужчина и его 60-летняя мать употребляли алкоголь в комнате на шестом этаже. В ходе застолья сын попросил женщину оформить опеку над двумя его детьми — незадолго до этого их изъяли и поместили в социальное учреждение.

Разговор быстро перерос в ссору с обоюдными оскорблениями. Конфликт достиг крайней точки: мужчина схватил мать и выбросил её в открытое окно. Женщина погибла на месте от полученных при падении травм.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит длительный срок лишения свободы по статье об убийстве.

Автор: Семен Подгорный
Фото: СК Башкирии
