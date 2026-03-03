В Башкирии в сгоревшем авто нашли тело мужчины

20:21, 03 мар 2026

Ночью в Янауле на улице Ломоносова загорелся частный гараж. Когда пожарные МЧС и добровольцы из Истякского сельсовета прибыли на место, внутри постройки размером 4 на 6 метров полыхал автомобиль Hyundai Accent.

Огонь удалось потушить, однако в салоне машины спасатели обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, погибший — 51-летний хозяин гаража.

Обстоятельства и причины возгорания сейчас выясняет дознаватель.

МЧС в очередной раз призывает автовладельцев не оставлять транспорт с работающим электрооборудованием и не хранить в гаражах легковоспламеняющиеся жидкости.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ