В Уфе бродячие собаки напали на горожанку

21:25, 04 мар 2026

В Уфе на улице Карьерной стая бродячих собак напала на женщину и покусала ей ногу. Пострадавшую доставили в травмпункт. Информацию о происшествии изданию Горобзор подтвердили в мэрии города.

После инцидента подрядная организация, занимающаяся отловом безнадзорных животных, провела рейд на месте нападения. В результате удалось поймать двух собак. В администрации заявили, что ситуация находится на контроле — на улице Карьерной запланированы повторные выезды для отлова оставшихся бездомных животных.

Горожанам напоминают: сообщить о бродячих собаках можно по нескольким каналам — через номер 112, по телефону диспетчерской +7(965) 660-01-08, через администрацию района или ситуационный центр ЕДДС Уфы: +7 (347) 277-0-911 (доб. 3).

