«Были вместе до конца»: вдова погибшего на Кваркуше уфимца рассказала правду о последнем походе мужа

21:32, 04 мар 2026

Почти трое суток спасатели искали пятерых туристов из Уфы, отправившихся 20 февраля на снегоходах к хребту Кваркуш в Красновишерском районе Пермского края. Мужчины добрались на автомобилях до деревни Золотанка, а дальше пересели на снегоходы. Все они имели серьёзный опыт подобных вылазок и тщательно готовились к маршруту. Однако погодные условия и цепь трагических совпадений оказались сильнее — четверо участников группы скончались от переохлаждения. Выжил только 67-летний Сергей Яковлев, самый старший и опытный из всех. Сейчас он находится в больнице и медленно восстанавливается. Именно он остаётся единственным свидетелем, способным восстановить картину произошедшего.

Погибли Алик Камалов, Александр Моцный, Дмитрий Чернов и Юсеф Абу-Обайдех. Их семьи — жёны и дети — до сих пор не могут осознать, что близкие не вернулись домой. Супруга Юсефа, Оксана, согласилась рассказать изданию КП-Уфа о муже и о том, что предшествовало роковому походу.

«Он любил Россию и её природу»

Юсеф Абу-Обайдех вырос в Объединённых Арабских Эмиратах, но уже много лет жил в России вместе с семьёй. Здесь у них с Оксаной родились двое детей — сын и дочь, которым сейчас девять и одиннадцать лет. По словам супруги, Юсеф был страстным любителем активного отдыха: рыбалка, квадроциклы, снегоходы — всё это составляло важную часть его жизни.

За неделю до последнего выезда вся компания каталась на снегоходах на Павловском водохранилище. Подготовка к каждой поездке всегда была основательной, и в этот раз Оксана сама помогала мужу собираться в дорогу. Ничто не предвещало беды.

«Мой муж держал пост»

Отдельной болью для Оксаны стали комментарии в социальных сетях, где незнакомые люди обвиняют погибших в безответственности и предполагают, что причиной трагедии стал алкоголь. Вдова категорически это отвергает.

Юсеф соблюдал пост в священный месяц Рамадан и не употреблял спиртного. По словам Оксаны, и другие участники группы не пили, тем более в начале маршрута. Семьи погибших не понимают, что именно привело к гибели четверых крепких, подготовленных мужчин, и хотят разобраться в обстоятельствах. Надежда — на показания выжившего Сергея Яковлева, который пока говорит с трудом. Оксана поддерживает связь с его супругой, стараясь не давить лишними вопросами.

Единственное, что хоть немного утешает родных, — погибшие были рядом друг с другом до конца. Их тела нашли почти в одном месте. По имеющимся данным, мужчины до последнего пытались помочь друг другу и не бросили товарищей.

«Дети восприняли это достойно»

Рассказать детям о гибели отца оказалось самым тяжёлым испытанием. Пока шли поиски, родные собирались дома, но от младших старались скрывать происходящее. Ни мать, ни бабушка, ни друзья семьи не решались произнести страшные слова. Когда правду всё же пришлось открыть, девяти- и одиннадцатилетние дети проявили мужество, которого Оксана не ожидала. Они поддержали маму, хотя, по её признанию, в этом возрасте привязанность к отцу особенно сильна.

Когда состоятся похороны

По словам Оксаны, почти всех четверых погибших планируют похоронить в Уфе. Однако тела пока не переданы семьям. Как пояснила вдова, необходимо провести определённую подготовку, чтобы прощание прошло достойно — на церемонии будут присутствовать дети, родственники и друзья. Точные сроки похорон пока не определены.

Семьи продолжают ждать ответов. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Полную картину последних часов на склонах Кваркуша сможет дать только Сергей Яковлев — когда его состояние позволит.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети / Андрей Крепанов