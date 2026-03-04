Слесарю оторвало кисть на заводе в Башкирии

21:42, 04 мар 2026

В Стерлитамаке слесарь лишился левой кисти во время работы на промплощадке. Инцидент произошёл 26 февраля в цехе АО «БСК» — об этом сообщила Гострудинспекция Башкирии.

57-летний сотрудник «Химремонта» смазывал грузовой канат подъемника. Руку затянуло между барабаном и канатом. Мужчину экстренно доставили в больницу с тяжёлой травмой.

Ведомство ведёт расследование. По итогам назовут точные причины произошедшего.

Автор: Семен Подгорный