Слесарю оторвало кисть на заводе в Башкирии
21:42, 04 мар 2026
В Стерлитамаке слесарь лишился левой кисти во время работы на промплощадке. Инцидент произошёл 26 февраля в цехе АО «БСК» — об этом сообщила Гострудинспекция Башкирии.
57-летний сотрудник «Химремонта» смазывал грузовой канат подъемника. Руку затянуло между барабаном и канатом. Мужчину экстренно доставили в больницу с тяжёлой травмой.
Ведомство ведёт расследование. По итогам назовут точные причины произошедшего.
Автор: Семен Подгорный
