В Уфе 13-летний школьник угнал машину родителей и устроил погоню с ГАИ

21:55, 04 мар 2026

В Уфе 13-летний подросток взял родительский автомобиль и отправился катать приятелей по ночному городу. На мальчика обратили внимание сотрудники дорожной полиции — машина двигалась с выключенными фарами. Об этом сообщили в ГАИ Уфы.

Когда инспекторы попытались остановить авто, юный водитель решил скрыться. Во время преследования он проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора и неоднократно выезжал на встречную полосу. Погоня завершилась тем, что автомобиль влетел в сугроб и намертво застрял. После этого из салона выскочили несколько подростков и бросились врассыпную.

Личность водителя установлена — им оказался ученик школы. Теперь семье предстоит разбираться с последствиями: забирать транспорт со штрафстоянки, оплачивать штрафы и объясняться с правоохранительными органами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии пьяный гонщик без прав собрал коллекцию из 14 протоколов

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба / ГАИ Уфы