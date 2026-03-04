В Уфе 13-летний школьник угнал машину родителей и устроил погоню с ГАИ
21:55, 04 мар 2026
В Уфе 13-летний подросток взял родительский автомобиль и отправился катать приятелей по ночному городу. На мальчика обратили внимание сотрудники дорожной полиции — машина двигалась с выключенными фарами. Об этом сообщили в ГАИ Уфы.
Когда инспекторы попытались остановить авто, юный водитель решил скрыться. Во время преследования он проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора и неоднократно выезжал на встречную полосу. Погоня завершилась тем, что автомобиль влетел в сугроб и намертво застрял. После этого из салона выскочили несколько подростков и бросились врассыпную.
Личность водителя установлена — им оказался ученик школы. Теперь семье предстоит разбираться с последствиями: забирать транспорт со штрафстоянки, оплачивать штрафы и объясняться с правоохранительными органами.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.