Уфимец устроил жене кошмарный вечер в гостях

Уфимец устроил жене кошмарный вечер в гостях

22:00, 05 мар 2026

В Уфе пьяный 29-летний житель Калининского района устроил кровавый вечер в гостях у соседки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкортостану, мужчина пришёл к знакомой вместе с женой, но алкоголь и ревность сделали своё дело.

Сначала он начал скандалить, а потом схватил вилку и принялся наносить супруге травмы. Хозяйка квартиры вступилась и выставила буяна за дверь. Но тот не успокоился — вернулся уже с ножом и стал угрожать обеим женщинам.

На место прибыли участковые из отдела полиции № 2. Ранее судимого нападавшего задержали. На допросе мужчина признался: в нетрезвом состоянии его накрыла ревность, и он не смог себя контролировать. По факту нападения возбуждены уголовные дела.

