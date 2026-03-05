Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Под Уфой задержали топливного хитреца

Под Уфой задержали топливного хитреца

22:05, 05 мар 2026

В Башкирии задержали 25-летнего мужчину, который с декабря прошлого года систематически покидал автозаправочные станции в Уфимском районе, не оплачивая топливо. Об этом сообщает отдел МВД по Уфимскому району.

Молодой человек пользовался сервисом постоплаты — заливал бензин в бак, а рассчитаться за него не спешил. Задолженность копилась, а водитель спокойно уезжал с территории АЗС. Всего полицейские установили порядка 12 таких эпизодов. Суммарный ущерб автозаправкам превысил 27 тысяч рублей.

Вычислить любителя бесплатного горючего удалось сотрудникам полиции Уфимского района. Подозреваемый задержан, по всем эпизодам ведётся расследование. Правоохранители также проверяют причастность других водителей к аналогичным хищениям топлива с заправочных станций республики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы

Читайте также:

Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / МВД по РБ
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе кража
Читайте также

В Уфе 18-летний мошенник похитил букеты цветов на 130 тысяч рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе 18-летний мошенник похитил букеты цветов на 130 тысяч рублей
Беспилотник помог поймать похитителей солярки с тепловоза в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Беспилотник помог поймать похитителей солярки с тепловоза в Башкирии
В Башкирии водитель «Лады» протаранил полицейскую машину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель «Лады» протаранил полицейскую машину
Цены на бензин резко пошли вверх: они по-настоящему удивят
Потребитель в Башкирии
Цены на бензин резко пошли вверх: они по-настоящему удивят


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен