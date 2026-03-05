Под Уфой задержали топливного хитреца

22:05, 05 мар 2026

В Башкирии задержали 25-летнего мужчину, который с декабря прошлого года систематически покидал автозаправочные станции в Уфимском районе, не оплачивая топливо. Об этом сообщает отдел МВД по Уфимскому району.

Молодой человек пользовался сервисом постоплаты — заливал бензин в бак, а рассчитаться за него не спешил. Задолженность копилась, а водитель спокойно уезжал с территории АЗС. Всего полицейские установили порядка 12 таких эпизодов. Суммарный ущерб автозаправкам превысил 27 тысяч рублей.

Вычислить любителя бесплатного горючего удалось сотрудникам полиции Уфимского района. Подозреваемый задержан, по всем эпизодам ведётся расследование. Правоохранители также проверяют причастность других водителей к аналогичным хищениям топлива с заправочных станций республики.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба / МВД по РБ