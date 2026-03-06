Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе произошла массовая авария с участием автомобиля скорой помощи

В Уфе произошла массовая авария с участием автомобиля скорой помощи

21:26, 06 мар 2026

В башкирской столице произошло массовое ДТП с участием машины экстренной службы. Двое пострадавших госпитализированы. Об инциденте сообщила ГАИ Республики Башкортостан.

На Затонском шоссе в Уфе в результате столкновения «Лады Ларгус», «ВАЗ-2106», «Фольксваген Поло» и автомобиля скорой помощи марки «Газель» травмы получили пассажир «Ларгуса» и фельдшер медицинского экипажа. Обоих госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются.

