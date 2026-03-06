В Уфе произошла массовая авария с участием автомобиля скорой помощи
21:26, 06 мар 2026
В башкирской столице произошло массовое ДТП с участием машины экстренной службы. Двое пострадавших госпитализированы. Об инциденте сообщила ГАИ Республики Башкортостан.
На Затонском шоссе в Уфе в результате столкновения «Лады Ларгус», «ВАЗ-2106», «Фольксваген Поло» и автомобиля скорой помощи марки «Газель» травмы получили пассажир «Ларгуса» и фельдшер медицинского экипажа. Обоих госпитализировали.
Обстоятельства аварии выясняются.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госавтоинспекция РБ. / Telegram
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Под Уфой произошла смертельная авария с мотоциклистом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в жесткой аварии с грузовиком и парой легковых авто пострадали люди
Происшествия в Башкирии
Авария на трассе в Башкирии: столкнулись два автомобиля, водитель и пассажир погибли
Происшествия в Башкирии
Жуткая массовая авария произошла в Башкирии