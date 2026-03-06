Гульназ Асаева выйдет на сцену в Туймазах и отдаст часть гонорара пострадавшим в ДТП

21:43, 06 мар 2026

Гульназ Асаева выступит в Туймазах 10 марта — и отдаст часть заработанного тем, кто пострадал в лобовом столкновении на трассе в Белебеевском районе.

Башкирская певица Гульназ Асаева решила направить средства от своего первого после аварии концерта на помощь пострадавшим в ДТП с её участием. Об этом агентству «Башинформ» сообщил концертный директор артистки Вадим Фатхинуров.

Выступление пройдёт в Туймазах 10 марта. В столкновении на трассе в Белебеевском районе пострадали четыре человека, сама певица получила множественные ушибы и была госпитализирована.

По словам директора, Асаева ежедневно поддерживает связь с пострадавшими и помогает им найти нужных специалистов для реабилитации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ