В Уфе пассажирка разбила окно автобуса локтем
21:48, 06 мар 2026
В Уфе в переполненном пассажирском автобусе маршрута № 258 повредилось боковое стекло, сообщают очевидцы произошедшего.
Одна из пассажирок случайно задела локтем окно, после чего оно рассыпалось. В момент инцидента транспортное средство прибыло на остановку «Спортивная». Это позволило всем находившимся в салоне пассажирам беспрепятственно его покинуть.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот / видео ТГ-канала «Ufa_rb»
