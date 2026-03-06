В Уфе пассажирка разбила окно автобуса локтем

21:48, 06 мар 2026

В Уфе в переполненном пассажирском автобусе маршрута № 258 повредилось боковое стекло, сообщают очевидцы произошедшего.

Одна из пассажирок случайно задела локтем окно, после чего оно рассыпалось. В момент инцидента транспортное средство прибыло на остановку «Спортивная». Это позволило всем находившимся в салоне пассажирам беспрепятственно его покинуть.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот / видео ТГ-канала «Ufa_rb»