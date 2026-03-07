Сидела, опустив морду в снег: под Уфой спасают обессилевшую лису

21:55, 07 мар 2026

В пригороде Уфы на частный участок забрела лиса со странным поведением — на помощь выехали ветеринары центра «Пин и Пуф».

В одном из посёлков под Уфой жители обнаружили лису, которая забрела во двор частного дома. Животное вело себя необычно — спокойно сидело на месте и утыкалось мордой в снег.

На место оперативно выехала команда центра помощи животным «Пин и Пуф». По словам ветеринаров, состояние лесной гостьи вызывает серьёзные опасения.

Специалисты занимаются обследованием и оказанием необходимой помощи ослабленному зверю.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «Пин и Пуф» / Соцсети