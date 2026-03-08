В Илишевском районе Башкирии при пожаре в частном доме погиб мужчина

21:15, 08 мар 2026

Пожар унёс жизнь жителя Башкирии — тело 69-летнего мужчины обнаружили при тушении дома в селе Урметово Илишевского района. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Огонь повредил бревенчатый дом с дощатой верандой и металлической кровлей. На место прибыли сотрудники Госкомитета по ЧС и ГУ МЧС по Башкортостану.

Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ