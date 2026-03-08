«Они жили вместе и ушли вместе»: сотни уфимцев пришли проститься с погибшими на Кваркуше туристами

21:26, 08 мар 2026

В Уфе 8 марта прошла церемония прощания с четырьмя туристами, которые погибли в конце февраля при попытке пересечь хребет Кваркуш в Пермском крае. Несколько сотен человек пришли проводить в последний путь Алика Камалова, Александра Моцного, Дмитрия Чернова и Юсефа Абу-Обайдеха. Об этом пишет КП-Уфа.

Утром 8 марта в уфимском Зале Прощания на улице Цветочной собрались сотни людей, чтобы проводить в последний путь четверых мужчин — Алика Камалова, Александра Моцного, Дмитрия Чернова и Юсефа Абу-Обайдеха. Все четверо были известными в городе предпринимателями и опытными путешественниками. Они погибли в конце февраля в Пермском крае, пытаясь пересечь хребет Кваркуш во время бурана. По данным «КП-Уфа», точной датой гибели стало 23 февраля.

Встреча, которую планировали заранее

Ещё до той роковой поездки четверо друзей договаривались, что их жёны соберутся вместе на 8 марта. Встреча действительно состоялась — но совсем не так, как все рассчитывали. Вдова Юсефа Абу-Обайдеха Оксана рассказала журналистам, что мужчины до последнего момента оставались рядом друг с другом и помогали друг другу.

«Ещё до поездки они хотели, чтобы мы встретились на 8 марта. Так получилось, что встретились...» — с горечью произнесла она.

Два зала — одна команда

Гражданская панихида началась в 11 часов. К зданию похоронного бюро подъехали десятки машин, заняв обочину на десятки метров. Прощание проходило одновременно в двух залах. В первом священник отпевал православных — Александра Моцного и Дмитрия Чернова. Во втором мулла читал молитву в память о мусульманах — Алике Камалове и Юсефе Абу-Обайдехе.

Большинство пришедших переходили из одного зала в другой. Для них не существовало разделения — все четверо были единой командой, близкими друзьями и единомышленниками. Залы быстро заполнились до отказа. В тишине люди подходили, клали цветы и молча отступали в сторону.

Среди пришедших была семейная пара — Людмила и Алексей. Они знали всех четверых погибших.

«Мы как будто целую вечность были знакомы. Когда их ещё искали, муж до последнего верил, что с ними всё хорошо. Переживал, как за себя. И сегодня с трудом разговаривает», — рассказала Людмила.

«Это всё условность»

После того как в мусульманском зале все желающие попрощались с Аликом Камаловым и Юсефом Абу-Обайдехом, имам-хатыб прочитал молитву и провёл проповедь. Рядом с укутанными в саван телами стояли родственники. Женщины старались держаться, но почти не реагировали на окружающих. Для вдов это было последнее прощание — по религиозной традиции на кладбище им ехать нельзя.

В соседнем зале провожали Александра Моцного и Дмитрия Чернова. Их хоронили в открытых гробах. Помещение было заполнено полностью — священник читал молитву за упокой, после чего люди подходили с цветами.

Сергей, сын близкого друга погибших, знал Александра Моцного почти с детства. Для него разделение по залам и кладбищам не имело значения.

«Они жили вместе, ушли вместе и в другом мире тоже вместе будут. Для меня они все как пример настоящей мужской дружбы — я у них учился такому», — сказал он.

Церемония завершилась около полудня. Тела четверых мужчин на разных машинах отправились на Южное кладбище. Туда поехали только самые близкие — дети, братья, сёстры и те из супругов, кому традиция позволяла сопровождать покойных. Так Уфа простилась с четырьмя друзьями, которых не смог разлучить даже буран на хребте Кваркуш.

Автор: Семен Подгорный