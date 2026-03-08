«Они жили вместе и ушли вместе»: сотни уфимцев пришли проститься с погибшими на Кваркуше туристами
21:26, 08 мар 2026
В Уфе 8 марта прошла церемония прощания с четырьмя туристами, которые погибли в конце февраля при попытке пересечь хребет Кваркуш в Пермском крае. Несколько сотен человек пришли проводить в последний путь Алика Камалова, Александра Моцного, Дмитрия Чернова и Юсефа Абу-Обайдеха. Об этом пишет КП-Уфа.
Утром 8 марта в уфимском Зале Прощания на улице Цветочной собрались сотни людей, чтобы проводить в последний путь четверых мужчин — Алика Камалова, Александра Моцного, Дмитрия Чернова и Юсефа Абу-Обайдеха. Все четверо были известными в городе предпринимателями и опытными путешественниками. Они погибли в конце февраля в Пермском крае, пытаясь пересечь хребет Кваркуш во время бурана. По данным «КП-Уфа», точной датой гибели стало 23 февраля.
Встреча, которую планировали заранее
Ещё до той роковой поездки четверо друзей договаривались, что их жёны соберутся вместе на 8 марта. Встреча действительно состоялась — но совсем не так, как все рассчитывали. Вдова Юсефа Абу-Обайдеха Оксана рассказала журналистам, что мужчины до последнего момента оставались рядом друг с другом и помогали друг другу.
Два зала — одна команда
Гражданская панихида началась в 11 часов. К зданию похоронного бюро подъехали десятки машин, заняв обочину на десятки метров. Прощание проходило одновременно в двух залах. В первом священник отпевал православных — Александра Моцного и Дмитрия Чернова. Во втором мулла читал молитву в память о мусульманах — Алике Камалове и Юсефе Абу-Обайдехе.
Большинство пришедших переходили из одного зала в другой. Для них не существовало разделения — все четверо были единой командой, близкими друзьями и единомышленниками. Залы быстро заполнились до отказа. В тишине люди подходили, клали цветы и молча отступали в сторону.
Среди пришедших была семейная пара — Людмила и Алексей. Они знали всех четверых погибших.
«Это всё условность»
После того как в мусульманском зале все желающие попрощались с Аликом Камаловым и Юсефом Абу-Обайдехом, имам-хатыб прочитал молитву и провёл проповедь. Рядом с укутанными в саван телами стояли родственники. Женщины старались держаться, но почти не реагировали на окружающих. Для вдов это было последнее прощание — по религиозной традиции на кладбище им ехать нельзя.
В соседнем зале провожали Александра Моцного и Дмитрия Чернова. Их хоронили в открытых гробах. Помещение было заполнено полностью — священник читал молитву за упокой, после чего люди подходили с цветами.
Сергей, сын близкого друга погибших, знал Александра Моцного почти с детства. Для него разделение по залам и кладбищам не имело значения.
Церемония завершилась около полудня. Тела четверых мужчин на разных машинах отправились на Южное кладбище. Туда поехали только самые близкие — дети, братья, сёстры и те из супругов, кому традиция позволяла сопровождать покойных. Так Уфа простилась с четырьмя друзьями, которых не смог разлучить даже буран на хребте Кваркуш.
