Смертельное ДТП в Караидельском районе Башкирии: стали известны данные о погибших водителях

21:29, 09 мар 2026

В Караидельском районе Башкирии в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек. Стал известен возраст водителей.

В Караидельском районе Башкирии 9 марта произошло смертельное ДТП — лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Lada Priora. В аварии погибли пять человек.

По данным ГАИ РБ, за рулём «Приоры» был молодой водитель 2003 года рождения, «Солярисом» управлял мужчина 1978 года рождения. Двое пассажиров «Приоры» госпитализированы — обоим по 19 лет, они 2006 года рождения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ