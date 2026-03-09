Смертельное ДТП в Караидельском районе Башкирии: стали известны данные о погибших водителях
21:29, 09 мар 2026
В Караидельском районе Башкирии в лобовом столкновении двух легковых автомобилей погибли пять человек. Стал известен возраст водителей.
В Караидельском районе Башкирии 9 марта произошло смертельное ДТП — лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Lada Priora. В аварии погибли пять человек.
По данным ГАИ РБ, за рулём «Приоры» был молодой водитель 2003 года рождения, «Солярисом» управлял мужчина 1978 года рождения. Двое пассажиров «Приоры» госпитализированы — обоим по 19 лет, они 2006 года рождения.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
