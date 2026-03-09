Все новости Уфы и Башкортостана
Пьяная автоледи на BMW устроила погоню с полицией в башкирском селе

21:42, 09 мар 2026

В Архангельском 30-летняя женщина за рулём BMW пыталась скрыться от инспекторов и отказалась от всех проверок на алкоголь.

В ночь на 9 марта жители села Архангельское в Башкирии сообщили на «телефон доверия» МВД республики о неадекватном водителе белого BMW, колесившем по центру населённого пункта. Об этом информирует ГАИ Башкирии.

Экипаж Госавтоинспекции оперативно выдвинулся на место и засёк автомобиль на перекрёстке улиц Карла Маркса и Ленина. Однако водитель не стал выполнять требование об остановке и рванул прочь. Погоня оказалась недолгой — машину заблокировали на улице Пушкина.

За рулём находилась 30-летняя местная жительница. Уже при первом контакте инспекторы ощутили выраженный запах спиртного. Женщину немедленно отстранили от управления транспортным средством. Дышать в алкотестер она наотрез отказалась. Поехать в медучреждение для прохождения освидетельствования — тоже.

На автоледи составили сразу два административных протокола. Первый — по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования. Второй — по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ за игнорирование законного требования полицейского об остановке. Белый BMW отправился на штрафстоянку. Теперь женщине грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
